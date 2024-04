Köhlbrandbrücke: Hamburger Senat spricht sich für Neubau aus Stand: 02.04.2024 13:33 Uhr Der Hamburger Senat hat sich für einen Neubau zum Ersatz der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke ausgesprochen. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte am Ostermontag die Pläne für einen Ersatzneubau vorgestellt.

Eine Drucksache mit einer entsprechenden Empfehlung sei am Dienstag beschlossen worden und werde nun der Bürgerschaft zugeleitet, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag im Anschluss an die Sitzung. Eine weitere Diskussion über die von Leonhard bereits am Ostermontag vorgestellten Pläne habe es nicht gegeben.

Durchfahrtshöhe von 73,5 Metern

Geplant ist eine neue Brücke mit einer Durchfahrtshöhe von 73,5 Metern. Die neue Brücke wird damit 20 Meter höher sein als die jetzige Brücke. Die Kosten für den Neubau sollen sich auf 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro belaufen. Damit ist eine neue Brücke aber noch rund ein Viertel günstiger als ein Tunnel, der ursprünglich geplant war.

Abriss der alte Köhlbrandbrücke erst 2046

Mit dem Bau der neuen Brücke kann voraussichtlich erst 2033 begonnen werden und das neue Bauwerk soll 2042 für den Verkehr freigegeben werden. Die alte Brücke soll laut Drucksache 2046 abgerissen sein. Bei der Pressekonferenz am Ostermontag präsentierte die Wirtschaftsbehörde eine Visualisierung der neuen Brücke. Wie sie am Ende tatsächlich aussieht, ist aber offen und soll Gegenstand eines Gestaltungswettbewerbs sein.

Neue Brücke soll 100 Jahre halten

Die neue Köhlbrandbrücke soll weitgehend parallel zur alten gebaut werden, bekommt wegen der größeren Höhe aber längere Rampen. Die jetzige Köhlbrandbrücke wird erst abgerissen, wenn die neue in Betrieb ist. Leonhard geht davon aus, dass die neue Brücke wesentlich länger hält als die jetzige - nämlich etwa 100 Jahre.

Leonhard: "Vorteile einer Brücke überwiegen"

"Nach Abwägung aller unterschiedlichen Querungsalternativen überwiegen die Vorteile einer Brücke", sagte Leonhard bei der Pressekonferenz am Montag.

Umweltverbände kritisieren Windanfälligkeit

Die Umweltverbände NABU und BUND ordneten in einer gemeinsamen Pressemitteilung die präsentierten Pläne als "schlechteste aller möglichen Lösungen" ein. "Eine Brücke mit dieser Höhe wirkt politisch kurzsichtig - gerade in einer Zeit, in der die Klimakrise spürbar und die Haushalte knapp sind. Der Köhlbrand braucht eine solide, keine windanfällige Querung, die ständig gesperrt ist", so NABU und BUND.

Kritik von der Opposition

Die Opposition meint, es sei schon viel zu viel Zeit verschwendet worden, und damit auch Geld. Götz Wiese von der CDU bemängelte, dass auch bei der Brücke noch nicht klar ist, wie sie finanziert werden soll. Norbert Hackbusch (Linke) sprach von einem halbgaren und nicht zu Ende gedachten Entwurf.

Kostenaufteilung noch unklar

Inwieweit sich der Bund an den Kosten für den Neubau beteiligt, ist bislang unklar. Die Köhlbrandbrücke war jedoch bereits 2021 zu einer Bundesstraße aufgewertet worden, was eine Förderung durch den Bund möglich gemacht hatte.

Weitere Einschränkungen und Sperrungen möglich

Handelskammer-Präses Norbert Aust warnte unterdessen, dass selbst wenn alles gut laufe bei Planung und Bau der neuen Köhlbrandbrücke: Die vorhandene Brücke sei inzwischen so marode, dass man mit weiteren Einschränkungen und Sperrungen rechnen müsse.

Die jetzige für den Hafen wichtige Köhlbrandbrücke wird nach jüngsten Daten täglich von rund 34.000 Fahrzeugen genutzt, darunter 12.700 Lastwagen.

