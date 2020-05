Stand: 08.05.2020 17:32 Uhr - NDR 90,3

Koalitionsverhandlungen: Ergebnisse in Kürze live

Heute geht es bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen um die Themen Medien, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Delegationen der beiden Parteien treffen sich im Großen Festsaal des Rathauses. Die Statements der Verhandlungsführer überträgt NDR.de in Kürze auf dieser Seite per Livestream.

Bündnis formuliert Forderungen

Ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden formulierte vor Beginn der Verhandlungsrunde ihre Forderungen. So brauche es etwa klare Vorgaben für ein längerfristiges Konjunkturprogramm in der Corona-Krise. Mit den angekündigten Milliarden-Investitionen sollten vor allem Klimaschutz und ein sozialer Umbau der Wirtschaft vorangetrieben werden.

"Ein 'Weiter so' darf es nicht geben", sagte Manfred Braasch vom BUND, einer der Initiatoren des Bündnisses. Wenn die Stadt Geld investiere, um die Corona-Folgen abzufedern, dann sollte sie in erster Linie in zukunftsfähige Unternehmen und Dienstleister investieren.

Investiert werden solle nach Ansicht der insgesamt 19 Verbände beispielsweise aber auch verstärkt in den Ausbau von Radwegen und in den öffentlichen Personennahverkehr. Neben den geplanten rund 20 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren, die Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) für Investitionen angekündigt hat, regen die Initiatoren auch einen sogenannten Transformationsfond an, an dem sich Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen beteiligen sollen. Zu den Unterzeichnern des Forderungskatalogs gehören auch die Diakonie, der ADFC sowie der Zukunftsrat Hamburg.

Verhandlungen sollen bis Ende Juni beendet werden

Vor der Sommerpause der Bürgerschaft wollen die Grünen und die Sozialdemokraten die Regierungsbildung abschließen. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln. Wegen der Corona-Krise war der Beginn der Koalitionsgespräche zwei Mal verschoben worden.

