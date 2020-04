Stand: 27.04.2020 18:34 Uhr - NDR 90,3

Koalitionsgespräche: Einigkeit in der Schulpolitik

SPD und Grüne in Hamburg setzen in der Bildungspolitik auf Kontinuität. Diesen Teil ihrer Koalitionsverhandlungen haben die beiden Parteien am Montag praktisch abgeschlossen. Die Beratungen dauerten länger, als eigentlich geplant: Mit fast einer Stunde Verspätung traten die Politiker von Rot-Grün im Rathaus vor die Kameras. Das lag aber wohl nicht daran, dass beide Seiten sich über die Bildungspolitik gestritten haben. Im Gegenteil. SPD-Schulsenator Ties Rabe und Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks betonten mehrfach ihre Gemeinsamkeiten.

Koalitionsgespräche: Einigkeit in der Schulpolitik NDR 90,3 - Hamburg Journal - 27.04.2020 19:30 Uhr Hamburgs SPD und Grüne haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgeführt. In der Bildungspolitik setzen beide Parteien auf Kontinuität - und präsentierten sich sehr geschlossen







Keine Sparmaßnahmen in der Schulpolitik

Ihre wichtigste Botschaft: In der Bildungspolitik soll in den nächsten fünf Jahren nicht gespart werden - trotz des riesigen Haushaltslochs durch die Corona-Pandemie. Die bereits geplanten 44 neuen Schulen in Hamburg werden gebaut, die bestehenden werden modernisiert, sie bekommen eine bessere Ausstattung für das digitale lernen. Grundschullehrer und -lehrerinnen bekommen wie geplant mehr Geld, mehr Schulen in schwierigen Stadtteilen als bisher werden besonders gefördert.

Das Ziel sei es, dass Schulsystem noch leistungsfähiger und noch gerechter zu machen, damit nicht die Herkunft eines Schülers über seine Bildungschancen entscheidet, so die beiden Politiker nach den heutigen Koalitionsverhandlungen.

Erschwerte Rahmenbedingungen

Am Mittwoch sollen die Beratungen weitergehen, dann geht es um Kultur und Wissenschaft. In der ersten Runde in der vergangenen Woche stand die Finanzpolitik im Mittelpunkt. Es ging um die finanziellen Rahmenbedingungen für die nächste Regierungszeit. Im Anschluss hatten beide Seiten von einer angenehmen Gesprächsatmosphäre berichtet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, die Corona-Pandemie habe die wirtschaftlichen Voraussetzungen stark verändert. Die "tiefgreifende Wirtschaftskrise" werde sich bis in die nächsten Jahre auswirken. Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) betonte die erheblich veränderten Rahmenbedingungen. Es habe bei der Einschätzung der Lage große Einigkeit gegeben.

Nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar war der Beginn der Koalitionsverhandlungen wegen der Corona-Krise zweimal verschoben worden.

Koalition seit 2015

SPD und Grüne koalieren bereits seit 2015 miteinander. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar wurde die SPD mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft, die Grünen holten 24,2 Prozent der Stimmen - etwa doppelt soviel wie fünf Jahre zuvor.

Die Verhandlungskommission der SPD umfasst acht feste Mitglieder, darunter Parteichefin Melanie Leonhard und Bürgermeister Tschentscher. Die Grünen gingen mit zehn Politikerinnen und Politiker in die Gespräche, darunter die Parteivorsitzende Anna Gallina und die Zweite Bürgermeisterin Fegebank.

Verhandlungen sollen Ende Juni abgeschlossen sein

Insgesamt wollen SPD und Grüne die Gespräche möglichst bis zur Beginn der parlamentarischen Sommerpause abschließen. Die letzte Bürgerschaftssitzung vor der Sommerpause ist am 24. Juni geplant. Der Hamburger Senat ist derzeit nur noch geschäftsführend im Amt.

