Stand: 05.04.2023 21:18 Uhr Knoben tritt als Vorsitzender der Jungen Liberalen zurück

Bei der Hamburger FDP rumort es weiter: Jetzt ist Nils Knoben als Vorsitzender der Jungen Liberalen zurückgetreten. In einer E-Mail an den Landesverband schreibt Knoben, Freiheit und Unabhängigkeit des Verbandes hätten im vergangenen Jahr schweren Schaden erlitten. Dies begründet er mit Grabenkämpfen des damaligen Präsidiums. Mit der am vergangenen Wochenende zur neuen FDP-Landesvorsitzenden gewählten Sonja Jacobsen sieht Knoben unterdessen keinen personellen Neuanfang. Knoben war seit September vergangenen Jahres Landeschef der Jungen Liberalen.

