Stand: 24.11.2024 12:58 Uhr Knapp 800 Schüler wurden in Hamburg abgeschult

In Hamburg sind in diesem Schuljahr knapp 800 Schülerinnen und Schüler abgeschult worden. Das bedeutet, dass gut neun Prozent aller Kinder in diesem Jahr nach der 6. Klasse vom Gymnasium auf die Stadtteilschule wechseln mussten. Dieser Wert liegt etwa im langjährigen Mittel, so die Schulbehörde. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten müssen für den Übergang von Klasse 6 in Klasse 7 ein bestimmtes Leistungsniveau erreichen, ansonsten droht die Abschulung.

