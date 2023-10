Knapp 500 Geflüchtete ziehen in die Messehallen ein Stand: 14.10.2023 13:10 Uhr Hamburgs Flüchtlingsunterkünfte platzen aus allen Nähten. Deshalb wird eine der Messehallen zur Notunterkunft umgebaut. Am Montag sollen die ersten Geflüchteten einziehen.

In der Hansestadt rechnet man damit, dass rund 470 Geflüchtete in der Messehalle Platz finden. Diese sollen aber nicht auf einmal kommende Woche einziehen, die Belegung soll mehrere Tage dauern. Bereits 2015 waren die Messehallen als Not-Erstaufnahme genutzt worden, um die damals sehr große Zahl geflüchteter Menschen vorübergehend unterbringen zu können.

Unterbringungsmöglichkeiten in Hamburg ausgelastet

Bis zum Frühjahr waren den Angaben zur Folge vor allem Geflüchtete aus der Ukraine in Hamburg angekommen. Mittlerweile wird der Anteil der Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran sowie dem Nahen Osten wieder höher. Der Hamburger Senat hatte vor gut einer Woche vor einer dramatischen Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen gewarnt. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauser (SPD) spricht von einer 97-prozentigen Auslastung aller Unterbringungsmöglichkeiten in der Stadt.

Halle soll bis Ende Januar verfügbar sein

Die asylsuchenden Familien und Alleinreisenden werden wie auch schon 2022 drei Mahlzeiten am Tag erhalten. Zudem werde es eine Gemeinschaftsfläche und Platz zum Spielen für Kinder geben. "Mit Stellwänden werden Schlafbereiche abgetrennt, in denen sich neben Betten und Schränken auch ein Tisch und Stühle befinden werden", sagte ein Sprecher der Sozialbehörde. Es werden außerdem erneut zusätzliche Sanitäranlagen aufgestellt. In der Hamburger Messehalle werden mehrere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterwegs sein. Auch ein Wachdienst ist vorgesehen, wie der Behördensprecher weiter sagte. Die Halle soll nach aktuellem Planungsstand bis Ende Januar zur Verfügung stehen.

