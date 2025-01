Stand: 09.01.2025 07:13 Uhr Knapp 3.800 obdachlose Menschen in Hamburg

In Hamburg leben knapp 3.800 Menschen auf der Straße. Das berichtet das Straßenmagazin "Hinz&Kunzt". Die Zahlen stammen aus dem Wohnungslosenbericht des Bundes. Vor fünf Jahren gab es noch etwa halb so viele obdachlose Menschen in Hamburg. Zur Zeit sind zusätzlich noch fast 1.700 Menschen in Hamburger Unterkünften oder bei Freunden untergebracht. Insgesamt leben in Deutschland etwa 47.000 Menschen auf der Straße.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.01.2025 | 06:30 Uhr