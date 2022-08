Klopstockstraße in Altona nach Wasserrohrbruch gesperrt Stand: 29.08.2022 07:16 Uhr Ein Wasserrohrbruch hat in Hamburg am Sonntag eine Störung der Trinkwasserversorgung und des Verkehrs verursacht. Die Klopstockstraße am Altonaer Rathaus bleibt auch heute noch gesperrt.

Betroffen ist ein Abschnitt kurz vor der Elbchaussee. Die Sperrung wird heute voraussichtlich für große Probleme im Berufsverkehr sorgen. Eine Versorgungsleitung mit 15 Zentimetern Durchmesser war am Sonntagmorgen gebrochen. 200 Haushalte konnten sich an einem bereitgestellten Trinkwasserwagen versorgen. Am Nachmittag war zumindest die Wasserleitung provisorisch repariert.

AUDIO: Klopstockstraße gesperrt: Verkehrsbehinderungen in Altona (1 Min) Klopstockstraße gesperrt: Verkehrsbehinderungen in Altona (1 Min)

Verkehrsprobleme auch zu Wochenbeginn

Schwieriger ist die Lage bei den fälligen Straßenbauarbeiten: Auch wenn es oberirdisch kaum sichtbar ist, so wurde die Fahrbahn erheblich unterspült. Laut Hamburg Wasser ist der Bereich mindestens noch den ganzen heutigen Tag voll gesperrt. Es wird aber befürchtet, dass die Klopstockstraße, die direkte Verlängerung der Elbchaussee, noch tagelang dicht sein könnte. Erst im Tagesverlauf soll feststehen, wie umfangreich die Reparaturarbeiten werden.

Wagen mit Trinkwasser bleibt vor Ort

Gänzlich behoben sind die Schäden an der Wasserleitung noch nicht. Laut Hamburg Wasser ist ein Haus weiterhin von der Versorgung abgeschnitten. Deshalb bleibt ein Wagen mit mobilem Trinkwasser weiterhin vor Ort.

Weitere Informationen Rohrbruch: Bauarbeiten an Fuhlsbüttler Straße bis Dezember Nach dem Wasserrohrbruch in Ohlsdorf müssen sich Autofahrer noch länger auf Behinderungen einstellen (18.10.21). mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.08.2022 | 06:00 Uhr