Stand: 02.02.2020 07:37 Uhr - NDR Fernsehen

Klinikbeschäftigte machen Druck auf Senat

Rund drei Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser ihre Forderungen an die Politik öffentlichkeitswirksam vortragen. Für Montag plant die Krankenhausbewegung eine Kundgebung vor dem Hamburger Rathaus. Sie will mit einer übergroßen Fotopetition auf ihre Interessen aufmerksam machen. Darauf sind mehrere Hundert Gesichter von Beschäftigten zu sehen.

Klinikmitarbeiter stellen Forderungen an die Politik Hamburg Journal - 01.02.2020 19:30 Uhr Beschäftigte von Hamburger Krankenhäusern wollen am Montag öffentlichkeitswirksam die Spitze des Senats zu einem Gespräch einladen. Sie fordern im Kern mehr Personal.







Gespräch mit Senatsspitze angestrebt

Mit der Aktion will die Krankenhausbewegung die rot-grüne Senatsspitze öffentlich zu einer Anhörung einladen. Dabei sollen der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) zum Herunterkommen auf den Rathausmarkt bewegt werden. Begleitet werde die Aktion von einer Delegation aus Beschäftigten verschiedener Berufsgruppen, teilte die Hamburger Krankenhausbewegung am Sonnabend mit. Die Anhörung selbst soll am 10. Februar stattfinden.

"Wir möchten, dass die Verantwortlichen aus Senat und Bürgerschaft uns anhören. Wir wollen ihnen persönlich die menschenunwürdigen Zustände an den Hamburger Krankenhäusern schildern, damit sie erkennen, wie dringend gehandelt werden muss", erklärte die Krankenhausbewegung am Sonnabend. Wegen des Personalmangels an Hamburger Kliniken hatte die Bewegung bereits im Dezember eine Petition von rund 4.500 Krankenhausbeschäftigten an die Bürgerschaft übergeben.

