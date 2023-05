Stand: 02.05.2023 21:09 Uhr Klinik-Ärzte wollen offenbar wieder streiken

Am Dienstag kommender Woche wollen Klinik-Ärztinnen und -Ärzte in Hamburg offenbar streiken. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat dem "Hamburger Abendblatt" diesen Warnstreik bestätigt. Davon sind demnach die Asklepios-Kliniken und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf betroffen. Geplante Operationen sollen verschoben werden - die Notfallversorgung soll aber gesichert sein. In dem Tarifstreit gehen die Verhandlungen am 22. Mai weiter.

