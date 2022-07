Stand: 17.07.2022 07:48 Uhr Klimawandel: CDU in Hamburg fordert mehr Natur-Wald

Wie kann sich Hamburg auf den Klimawandel einstellen? Von der CDU-Fraktion kommt dazu jetzt ein Vorschlag. Sie fordert mehr naturbelassene, also unberührte Waldflächen. Dafür müsse unter anderen der Totholz-Anteil in Hamburger Waldgebieten erhöht werden. Laut CDU gibt es in Hamburg nicht einmal zehn Prozent Waldflächen, die naturbelassen sind. | Sendedatum NDR 90,3: 17.07.2022 08:00

