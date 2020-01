Stand: 13.01.2020 19:34 Uhr - NDR 90,3

Klimaschutz: Protest gegen Siemens in Hamburg

Hunderte Klima-Aktivisten haben vor der Hamburger Siemens-Niederlassung gegen die Entscheidung des Konzerns demonstriert, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten. Zu der Demonstration am Berliner Tor hatte die Bewegung "Fridays for Future" am Montag kurzfristig aufgerufen. Die Polizei zählte in der Spitze rund 300 Teilnehmer.

Klimaschützer protestieren vor Siemens-Niederlassung Hamburg Journal - 13.01.2020 19:30 Uhr Vor der Siemens-Niederlassung in Hamburg haben Hunderte Klimaschützer demonstriert. Der Grund: Der Konzern rüstet die Bahnverbindung zu einer Kohlemine in Australien aus.







"Historische Fehlentscheidung"

"Der Konzern bricht sein Versprechen, bis 2030 klimaneutral zu sein, und unterstützt die Sabotage des Pariser Abkommens", sagte Jesko Hennig von "Fridays for Future" Hamburg. Kurzfristige Gewinne würden über die Interessen der Menschheit gestellt. "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer sprach von "einer historischen Fehlentscheidung, weil sie aus dem Jahrhundert gefallen ist". Die 23-Jährige griff Siemens-Chef Joe Kaeser scharf an, mit dem sie am Freitag noch über das umstrittene Projekt gesprochen hatte. Konzerne wie Siemens müssten anfangen, Verantwortung zu übernehmen.

Protestaktionen in mehreren deutschen Städten

Die Kundgebung in Hamburg zählte zu einer Reihe von Protestaktionen in Deutschland. In insgesamt 19 Städten war zu Demos aufgerufen worden.

Siemens-Chef Kaeser hatte zuvor per Kurznachrichtendienst Twitter verkündet, am Auftrag des Industriekonzerns Adani trotz heftiger Kritik festzuhalten. Er begründete dies unter anderem damit, dass Siemens zu seinen vertraglichen Pflichten stehen müsse.

Siemens hält an Kohle-Auftrag fest NDR Info - 13.01.2020 06:40 Uhr Siemens will den Auftrag im Rahmen eines umstrittenen Kohleminen-Projekts in Australien trotz heftiger Kritik von Umweltverbänden ausführen.







