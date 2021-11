Klimaschutz: Hamburger fürchten sich vor dem Klimawandel Stand: 11.11.2021 13:05 Uhr Für Hamburgerinnen und Hamburger hat das Thema Klimaschutz eine höhere Relevanz bekommen. Gleichzeitig wächst die Furcht vor dem Klimawandel, das ergab eine Befragung von Hamburg Energie.

An der repräsentativen Umfrage nahmen 1.000 Menschen ab 18 Jahren teil. Neun von zehn der Befragten sagten, dass Klimaschutz eine "entscheidende Bedingung für den Erhalt ihres Lebensstandards und den nachfolgender Generationen" sei, so Michael Prinz, Geschäftsführer von Hamburg Energie. Diese Menschen hätten außerdem nach eigenen Aussagen den eigenen Lebensstil schon verändert, erhofften sich aber von der neuen Bundesregierung mehr Engagement in Sachen Klimaschutz.

Menschen für Klimawandel verantwortlich

89 Prozent der Befragten gaben an, dass sie der Klimawandel beunruhige. Das sind drei Prozent mehr als bei der letzten Befragung im Jahr 2019. Zwei Drittel der Befragten sehen den Klimawandel als "größte Bedrohung der Zukunft" an. Und 94 Prozent sehen den Menschen in der Mitverantwortung für den Klimawandel.

Persönlicher Beitrag zum Klimaschutz

Dass sie persönlich etwas zum Klimaschutz beitragen können, das glauben laut der Studie 85 Prozent. Dazu gehört der Verzicht auf Flugreisen (51 Prozent), der Bezug von Ökostrom (43 Prozent) und der Verzicht auf Fleisch (41 Prozent). Zu drei Vierteln ist den 18-39-Jährigen zwar bewusst, dass sie ihr Verhalten ändern müssen; konkret etwas zu tun, dazu sind sie aber seltener bereit als die Älteren.

Altona führt im Öko-Ranking

"Im Bezirksvergleich der ökologischen Orientierung zeigen sich besonders die Befragten aus Altona als klimafreundlich und erreichen mit 10,4 Punkten den höchsten Wert im Öko-Index", heißt es in der Studie. Ebenfalls über dem Hamburger Durchschnitt liegen Eimsbüttel und Bergedorf. Der Bezirk Mitte liegt im Öko-Ranking im Mittelfeld. Kurz dahinter folgen Harburg und Wandsbek sowie der Bezirk Nord.

Der Öko-Index basiert auf den Angaben der Befragten. Sie sollten erklären, was sie heute schon tun, um sich gegen den Klimawandel einzusetzen. Auswählen konnten sie dabei aus elf Tätigkeiten, "die in unterschiedlichem Maße Aufwand oder Verzicht bedeuten", so die Studie.

