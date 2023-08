Klimaschutz: Beratungstour für Kleinunternehmen in Hamburg Stand: 28.08.2023 09:34 Uhr Kosten sparen und das Klima schonen: In vielen großen Firmen kümmern sich darum mittlerweile eigene Abteilungen. Für kleinere und mittlere Betriebe wird das aber oft zur Herausforderung. An sie richtet sich nun eine Info-Tour durch die Hamburger Bezirke.

Ein neuer Kühlschrank statt des alten Stromfressers, LED-Lampen statt der alten Leuchtstoffröhre: Es gibt viele Wege, Energie zu sparen, selbst für Kleinstbetriebe. Bei dem Projekt "GewerbeKlima.VorOrt." sollen sie mit Experten und Expertinnen darüber sprechen und eine kurze Erstberatung bekommen können.

Konkrete Tipps zu Fördergeldern für Kleinunternernehmen

Die erste Station ist am Dienstag in Bergedorf. Auf einem Firmenparkplatz gibt es zur Mittagszeit Burger und Beratungsangebote, Expertinnen und Experten geben konkrete Tipps, auch was mögliche Fördergelder angeht. Und genau so läuft es dann auch in den anderen sechs Bezirken ab, insgesamt gibt es bis Ende September acht Termine.

Geleitet wird das Projekt von der Wirtschafts- und der Umweltbehörde, mit dabei sind zum Beispiel auch die Handels- und die Handwerkskammer. Die umliegenden Betriebe werden jeweils per Mail oder per Flyer auf die Termine aufmerksam gemacht.

Betriebe könnten sich zusammentun

Das Ziel ist auch ein Austausch der Gewerbetreibenden untereinander. Gemeinsam, so die Idee, lassen sich dann vielleicht sogar Dinge umsetzen, die allein - gerade für Kleinstbetriebe - nicht zu stemmen wären.

