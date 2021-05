Klimaschützer blockieren wieder Köhlbrandbrücke in Hamburg Stand: 26.05.2021 14:49 Uhr Mehrere Anhängerinnen und Anhänger der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Mittwoch erneut die Köhlbrandbrücke blockiert. Von der Autobahn 7 in Richtung Freihafen kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, weil die Fahrbahn gesperrt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, ketteten sich sechs Aktivistinnen und Aktivisten im Rahmen der unangemeldeten Demonstration an ein pinkfarbenes Boot, das sie selbst mit einem Anhänger auf die Brücke transportiert hatten. Einer kettete sich an einen Lichtmast und wurde vom Höheninterventionsteam der Polizei heruntergeholt. Die Aktion war gegen 14.45 Uhr beendet, wie die Polizei per Twitter mitteilte. Die Fahrbahnsperrungen wurden danach aufgehoben.

Extinction Rebellion will eigenen Angaben zufolge mit solchen Aktionen erreichen, dass die Politik angesichts des Klimawandels mehr tut. Die markante Köhlbrandbrücke ist eine wichtige Verkehrsader des Hamburger Hafens.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.05.2021 | 19:30 Uhr