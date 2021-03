Klimaschützer blockieren erneut Hamburger Köhlbrandbrücke Stand: 30.03.2021 17:07 Uhr Zum wiederholten Mal haben mehrere Aktivisten und Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion am Dienstag die Köhlbrandbrücke blockiert. Im Hamburger Hafen kam es deshalb zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Umweltschützer und Umweltschützerinnen ketteten sich am Fuß der Brücke immer zu zweit mit Metallrohren und Baumstämmen an Lichtmasten und Leitplanken fest. So legten sie den Verkehr auf der Köhlbrandbrücke weitgehend lahm. Die Demonstration war nicht angemeldet.

Staus im gesamten Hamburger Hafen

Laut Polizei konnten Lastwagen und Autos in Richtung Innenstadt einspurig an den Demonstrierenden vorbeigeleitet werden. In der Gegenrichtung musste die Brücke zeitweise voll gesperrt werden. Nach einiger Zeit konnte dann auch dort der Verkehr zumindest auf einer Spur die Protestaktion passieren. Im gesamten Hafengebiet kam es zu Staus. Die Köhlbrandbrücke ist eine der wichtigsten Verkehrsadern im Hafen.

Auch nach mehreren Stunden konnte die Protestaktion noch nicht beendet werden, da die Polizei jedes Rohr behutsam aufsägen musste, ohne die Aktivisten zu verletzen.

Forderung: Bessere Klimapolitik

Es war bereits die vierte Blockade der Köhlbrandbrücke durch Extinction Rebellion in den vergangenen Monaten. Zuletzt hatten sich Aktivistinnen und Aktivisten vor knapp zwei Wochen ebenfalls dort angekettet. Die Umweltschützer fordern vom Senat eine bessere Klima-Politik.

