Klimaschützer blockieren Willy-Brandt-Straße Stand: 10.04.2021 13:26 Uhr In der Nähe des Hamburger Rödingsmarkts hat eine Demonstration am Sonnabend zu Verkehrsbehinderungen geführt. Klimaschützer und -schützerinnen von "Extinction Rebellion" wollen mit der Aktion auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Mit lauter Musik und Transparenten rannten etwa 50 Klimaaktivistinnen und -aktivisten während einer Ruhephase auf die Willy-Brandt-Straße. Dabei kam es zu einer brenzligen Situation: Ein Autofahrer stieg aus und griff einen der Demonstranten an.

Aktivisten ketten sich an

Am Mitag ging gar nichts mehr zwischen der blauen Fußgängerbrücke und der U-Bahn-Brücke am Rödingsmarkt. Auf beiden Seiten war die Straße blockiert. Jeweils zwei Aktivisten ketteten sich an schweren Betongewichten mitten auf der Straße an. Deshalb wird es vermutlich noch Stunden dauern, bis der Verkehr dort wieder laufen kann. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.

"Extinction Rebellion" fordert radikalere Maßnahmen für den Klimaschutz. Die Aktivisten und Aktivistinnen fordern alle Menschen in Hamburg dazu auf, weniger Auto zu fahren oder weniger zu fliegen. Jeder könne seinen Teil für mehr Klimaschutz beitragen.

