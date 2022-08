Stand: 11.08.2022 20:12 Uhr Klima-Protestcamp: Aktivisten wollen Hafen lahmlegen

Klimaaktivistinnen und -aktivisten wollen den Hamburger Hafen in den nächsten Tagen lahmlegen. Das kündigten sie beim Klima-Camp im Altonaer Volkspark am Donnerstag an. Zuvor hatten Aktivistinnen und Aktivisten in Brunsbüttel drei Stunden lang das Haupttor eines Düngemittel-Herstellers blockiert. Noch bis Montag demonstrieren Tausende Teilnehmende des Klima-Camps in Hamburg und Umgebung gegen die Nutzung fossiler Energien und für Klimagerechtigkeit. | Sendedatum NDR 90,3: 11.08.2022 17:00

