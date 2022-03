Klima-Demo: "Fridays for Future" erwartet 20.000 in Hamburg Stand: 25.03.2022 06:25 Uhr Beim zehnten globalen "Klimastreik" wollen heute wieder Hunderttausende Menschen weltweit auf die Straße gehen. Allein in Deutschland finden "Fridays-for-Future"-Demos an rund 250 Orten statt - eine große Kundgebung für Klimagerechtigkeit und Frieden ist in der Hamburger Innenstadt geplant.

In der Hansestadt erwartet die Klimabewegung rund 20.000 Teilnehmende. Die Kundgebung startet um 12 Uhr in der Willy-Brandt-Straße. Durch den Aufbau der Bühne und der damit verbundenen Vollsperrung der Straße kommt es bereits seit dem frühen Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der City. Der Demonstrationszug führt dann unter anderem über die Lombardsbrücke zurück zur Willy-Brandt-Straße. Geplant sind Auftritte unter anderem von Klimawissenschaftler Mojib Latif, der Musikerin Alli Neumann und der Band OK Kid. Laut Polizei bleibt die Straße für den Abbau der Bühne bis etwa 22 Uhr gesperrt.

Die Polizei rät: Wer in die Stadt muss, sollte am besten Bus und Bahn nutzen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Forderung nach Unabhängigkeit von russischer Energie

Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen fordern angesichts des Ukraine-Krieges, dass sich Deutschland unabhängig macht von russischem Erdgas und Öl. "Fridays-for-Future"-Sprecherin Luisa Neubauer sagte dazu: "Wir sprechen von einem fossilen Krieg und es geht im Endeffekt darum, dass wir jeden Tag Hunderte Millionen Euro an Putin überweisen, im Austausch für Kohle, Öl und Gas." Man könne nicht auf der einen Seite sagen: Solidarität mit der Ukraine und dann weiter Putins Armee finanziell ausstatten. "Langfristig braucht es eben diese radikalen Energiewenden und diese Loslösung von den fossilen Energien."

Ukrainischer Aktivist wirft Deutschland Scheinheiligkeit vor

Ilyess El Kortbi, Aktivist aus der Ukraine, warf Deutschland Scheinheiligkeit vor. "Ihr finanziert Putin und sein Regime. Und gleichzeitig sagt ihr, ihr steht auf Seite der Ukraine", so der Aktivist, der vor dem Krieg aus seiner Heimat geflohen war. "Bitte steigt aus den fossilen Energien aus und setzt euch für ein Embargo für den Frieden ein und wechselt zu erneuerbaren Energien", forderte El Kortbi.

Unterstützung erhalten die jungen Aktivistinnen und Aktivisten vom Wissenschaftler Jens Clausen vom Borderstep Institut. Er fordert einen Stopp für Öl- und Gasheizungen und einen Ausbau von Wärmepumpen.

