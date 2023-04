Stand: 14.04.2023 17:16 Uhr Klima-Aktivistin zu Geldstrafe verurteilt

In Hamburg ist eine 62-jährige Klima-Aktivistin der Gruppe "Letzte Generation" wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt worden. Sie hatte gemeinsam mit anderen Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten Lebensmittel auf einer Kreuzung in Rothenburgsort verteilt. Außerdem war sie indirekt an einer Straßenblockade beteiligt. Die Polizei hatte die Aktion nach 20 Minuten beendet.

