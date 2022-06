Stand: 30.06.2022 17:14 Uhr Kleintransporter stößt mit Bus zusammen: Mehrere Verletzte

In Billstedt hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Dabei wurden neun Menschen verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Möllner Landstraße war ein Kleintransporter plötzlich in den Gegenverkehr geraten - und stieß frontal mit dem Bus zusammen. Möglichwerweise hatte der Kleintransporter einen technischen Defekt. | Sendedatum NDR 90,3: 30.06.2022 17:00