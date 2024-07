Stand: 05.07.2024 20:06 Uhr Kleinkind fällt bei Geburtstag in Gartenteich

Bei einem Kindergeburtstag in Lohbrügge ist am Freitagnachmittag ein Kind in einen Gartenteich gefallen. Dem zweijährigen Kleinkind blieb laut Feuerwehr kurzzeitig die Atmung weg. Ein Notarzt konnte seinen Zustand stabilisieren. Anschließend kam es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

