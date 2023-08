Stand: 31.08.2023 12:21 Uhr Kleine Waffenscheine: Zahl in Hamburg steigt weiter an

In Hamburg steigt die Zahl der Kleinen Waffenscheine weiter deutlich an. Inzwischen haben ihn mehr als 10.000 Menschen, wie aus der Antwort des Hamburger Senats auf Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht. Das ist ein Plus von gut neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wer einen Kleinen Waffenschein hat, darf eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe dabei haben, wenn er unterwegs ist. Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann steht die steigende Zahl von Waffenscheinen im direkten Zusammenhang mit einer zunehmenden Kriminalität in Hamburg. Allerdings steige die Zahl seit Jahren unabhängig von der aktuellen Kriminalitäts-Entwicklung, meint die Innenbehörde.

