Kleine Cruise Days in Hamburg: Weniger Schiffe, viel blaues Licht Stand: 11.08.2022 12:00 Uhr Wegen der Corona-Pandemie musste das Kreuzfahrertreffen Hamburg Cruise Days im vergangenen Jahr abgesagt werden. In der kommenden Woche ist nun eine kleinere Auflage geplant: Vom 19. bis 22. August werden fünf anstatt der sonst zehn bis zwölf Kreuzfahrtschiffe erwartet.

Dennoch rechnen die Veranstaltenden mit vielen Tausend Besucherinnen und Besuchern. Zu den Höhepunkten soll der Besuch der "Queen Mary 2" am Freitag gehören. Das Kreuzfahrtschiff läuft zwar schon am Morgen ein, aber am Abend wird es dann im Hafen richtig in Szene gesetzt: In der Dämmerung, gegen 21.15 Uhr, geht die "Queen Mary 2"vor der Elbphilharmonie in Position und ihr Typhon soll den Startschuss dafür geben, dass der Hafen blau erleuchtet wird.

Der Hafen wieder in blauem Licht

Lichtkünstler Michael Batz taucht ihn beim "Blue Port" erneut in blaues Licht. Die Lichtinstallation soll im Anschluss an das Event noch eine weitere Woche leuchten.

Zwei Kreuzfahrtriesen Bug an Bug

Am Samstagabend soll es den zweiten zweiten Höhepunkt geben: Zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie begegnen sich dann zwei Kreuzfahrtschiffe: die "AIDAprima" und die "MSC Magnifica". Sie sollen auf der Elbe Bug an Bug verharren, während eine musikalische Inszenierung läuft - mit dem blauen Hafen im Hintergrund. Dazu ist noch eine Licht- und Drohnenshow geplant. Außerdem kommen die "AIDAsol" und die "MS Otto Sverdrup" nach Hamburg.

Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich außerdem Reedereien an den Landungsbrücken, dazu gibt’s mehrere Buden und Bühnen.

Cruise Days normalerweise in ungeraden Jahren

Die Hamburg Cruise Days finden normalerweise in ungeraden Jahren im September statt. Sie gelten auch als Schaufenster und Plattform der Branche. In früheren Jahren lockte die Veranstaltung schon mal eine halbe Million Gäste an. Die nächsten Hamburg Cruise Days finden wieder wie gewohnt statt - und zwar vom 8. bis zum 10. September 2023.

