Stand: 10.05.2022 20:36 Uhr Kleidungsstücke gefunden: Suchaktion an der Außenalster

An der Außenalster gab es am Dienstagabend eine große Suchaktion. Ein Fußgänger hatte zwei Paar Hosen und zwei Paar Schuhe auf einer Parkbank am Alsterufer gefunden. Taucher der Feuerwehr, mehrere Boote und ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach Menschen im Wasser. | Sendedatum NDR 90,3: 10.05.2022 20:00