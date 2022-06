Stand: 11.06.2022 19:42 Uhr Klausurtagung der Hamburger Sozialdemokraten

Hamburgs Sozialdemokraten sind am Sonnabend zu ihrer ersten Klausurtagung in der laufenden Legislaturperiode zusammengekommen. Fast zweieinhalb Jahre nach der Bürgerschaftswahl trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Fraktion, Partei, Senat und Bezirken in Kiel, um unter anderem über die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für Hamburg zu diskutieren, wie die SPD mitteilte. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 11.06.2022 19:30