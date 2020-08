Stand: 09.08.2020 14:48 Uhr - Hamburg Journal

Klare Strukturen im umgestalteten Dahliengarten

Er ist 15.000 Quadratmeter groß - und es wachsen mehr als 700 verschiedene Dahlienarten und mehr als 11.000 Einzelpflanzen dort: Zum 100. Geburtstag des Dahliengartens in Hamburg-Altona wurde die Anlage an der Stadionstraße am Volkspark umgestaltet - und zwar nach den Plänen des ersten Gartenbaudirektors Ferdinand Tutenberg. "Vor allem sind die klaren Strukturen wieder herausgearbeitet worden: die klaren Linien, die Kanten der Wege", erklärt Gartendenkmalpfleger Heiko Grunert.

Stadionstraße: Dahliengarten neu angelegt Hamburg Journal - 08.08.2020 19:30 Uhr Wenn bunte Fahnen an der Stadionstraße wehen, ist das ein Zeichen: Im Garten geht es los. Auf 15.000 Quadratmetern blühen jedes Jahr mehr als 700 Dahlien-Sorten - und nun im frischen Gewand.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gartendenkmalpfleger: Keimzelle für Stadtentwicklung

Auch die Deckschicht der Wege wurde saniert, Bänke und WC-Container wurden erneuert und es wurde eine automatische Bewässerungsanlage gebaut. Genau wie früher gibt es auch wieder einen direkten Zugang vom Volkspark aus, ohne trennenden Zaun. Rund 600.000 Euro hat die gesamte Sanierung gekostet. Gut investiertes Geld, findet Gartendenkmalpfleger Grunert. "Der Dahliengarten und der Volkspark sind eine Keimzelle für die Stadtentwicklung - Stichwort Sciencecity Bahrenfeld. Das ist ein grüner Anker für alles das, was die nächsten Jahre hier noch kommen wird", betont er.

Der Dahliengarten gilt als wichtiger Bestandteil innerhalb des Gartendenkmals "Altonaer Volkspark", und er ist einer der ältesten und bedeutendsten Dahlienparks in Europa. Jetzt blüht hier wieder alles. Bis Ende Oktober ist der Garten täglich von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.08.2020 | 19:30 Uhr