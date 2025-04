Kita-Schließungen in Hamburg: Nachfrage sinkt in bestimmten Stadtteilen Stand: 16.04.2025 07:05 Uhr In mehreren Kitas in Hamburg hängen momentan Schilder mit der Aufschrift "Freie Plätze". Laut Sozialbehörde geht die Nachfrage in einigen Hamburger Stadtteilen zurück. Manche Kitas müssen in den kommenden Monaten schließen.

Bei den Elbkinder-Kitas werden nachfragebedingt mehrere Standorte zusammengelegt. Dadurch werden laut einer Sprecherin die Kitas Erich-Ziegel-Ring in Steilshoop, Moltkestraße in Hoheluft-West und Elisenstraße in Hohenfelde geschlossen. Ähnlich sieht es wohl bei einigen evangelischen Kitas aus. Die Diakonie Hamburg geht davon aus, dass auch dort in diesem Jahr Einrichtungen schließen müssen. Welche betroffen sind, steht aber noch nicht fest.

Zwölf neue Kitas in Hamburg eröffnet

Gleichzeitig sind in Hamburg in diesem Jahr aber bereits zwölf neue Kitas eröffnet worden. Kritik kommt deswegen von Mirjam Nadolny vom Diakonischen Werk Hamburg. Sie wünscht sich von der Sozialbehörde, dass vor der Eröffnung neuer Kitas der konkrete Bedarf ermittelt wird. So solle vermieden werden, dass bestehende Kitas schließen müssen.

Aus der Behörde heißt es: "Die aktuell sinkenden Kinderzahlen im Elementarbereich haben wir gemeinsam mit den Kita-Verbänden im Blick." Es werde geprüft, ob Anpassungen am Kita-Gutscheinsystem notwendig sind.

Zwei Elbkinder-Kitas schließen zeitweise

Ab September müssen außerdem die beiden Elbkinder-Kitas Fabriciusstraße und Armbruststraße wegen Bauarbeiten vorübergehend schließen.

