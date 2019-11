Stand: 26.11.2019 14:42 Uhr

Kirsten Boie wird Ehrenbürgerin in Hamburg

Kirsten Boie soll Ehrenbürgerin in Hamburg werden. Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie bekomme in "Anerkennung ihrer schriftstellerischen Tätigkeit und ihres Lebenswerks" die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, erklärte der Senat am Dienstag.

"Eine außergewöhnliche Schriftstellerin"

"Kirsten Boie ist eine außergewöhnliche Schriftstellerin. Seit mehr als 30 Jahren prägt sie die Kindheit junger Leserinnen und Leser mit Geschichten, die begeistern, bewegen und zum Nachdenken anregen. Ihre Bücher geben Kindern Orientierung beim Erwachsenwerden und den Mut, auch in schwierigen Situationen an sich selbst zu glauben. Ihr Engagement für die Leseförderung in Hamburg und in Deutschland verbindet sie in besonderer Weise mit dem Ziel des Hamburger Senats, Kindern durch frühe Sprachförderung, Lesen und Lernen einen guten Start in ihr Leben zu ermöglichen", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Kirsten Boie soll Ehrenbürgerin werden NDR 90,3 - 26.11.2019 14:48 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie soll Ehrenbürgerin Hamburgs werden. Das hat der Senat in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Kirsten Boie gilt als eine der profiliertesten deutschen Kinderbuchautorinnen, berichtet Daniel Kaiser.







Zahlreiche Preise

Kirsten Boie wurde 1950 in Hamburg geboren, studierte an der hiesigen Universität und war Lehrerin am Gymnasium Oldenfelde in Hamburg. 1983 adoptierte sie gemeinsam mit ihrem Mann ein Kind und begann bald darauf, Kinderbücher zu schreiben. Ihr erstes Buch, "Paule ist ein Glücksgriff", eine Adoptionsgeschichte, wurde zum großen Erfolg. Seither hat sie etwa hundert weitere Bücher veröffentlicht und wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Besonders beliebt sind ihre Geschichten aus dem Möwenweg und vom Ritter Trenk. Im Oktober 2011 wurde ihr das Verdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Leidenschaft für die Leseförderung

Im vergangenen Jahr war sie Mitinitiatorin der Hamburger Erklärung "Jedes Kind muss lesen lernen". Boies Engagement reiche weit über die Grenzen der Stadt Hamburg hinaus, erklärte der Senat. Die von ihr gegründete "Möwenweg-Stiftung" setze sich dafür ein, Kindern im afrikanischen Swasiland ein besseres Leben zu ermöglichen.

Fegebank freut sich über weibliche Würdenträgerin

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) freute sich zudem darüber, dass die Ehrenbürgerwürde an eine Frau vergeben werden soll. "Nach vielen Jahren können wir nun wieder eine Frau ehren, die mit ihrem Wirken Großes geleistet hat." Wer in ihre Geschichten eintauche, lerne viel über Liebe, Freundschaft und Mut. "Darüber hinaus hat sie in ihren Romanen immer wieder gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen."

Bürgerschaft muss zustimmen

Nach der Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft soll die Ehrenbürgerwürde mit einem Festakt im Rathaus verliehen werden. Seit 1813 wird die höchste Auszeichnung der Stadt Hamburg an Menschen verliehen, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Ehrenbürgern gehören Altbundeskanzler Helmut Schmidt, Schriftsteller Siegfried Lenz oder Fußball-Idol Uwe Seeler.

Die 36. Ehrenbürgerin Hamburgs

Zuletzt hatte es immer wieder Forderungen gegeben, dass eine Frau die nächste Ehrenbürgerin werden sollte. So waren unter den 35 Ehrenbürgern bislang nur vier Frauen. Damit hat die Hansestadt derzeit nur eine Ehrenbürgerin, die Mäzenin Hannelore Greve. Die letzte Ehrenbürgerschaft Hamburg wurde im Jahr 2015 an den Unternehmer Michael Otto verliehen. Kirsten Boie ist damit die 36. Ehrenbürgerin Hamburgs.

