Stand: 27.03.2025 10:51 Uhr Kirschblütenfest in Hamburg am 23. Mai

In Hamburg findet im Mai wieder das Japanische Kirschblütenfest statt. Nach der Absage des Festes im vergangenen Jahr soll es am 23. Mai wieder ein großes Feuerwerk über der Außenalster geben. Außerdem soll eine Kirschblütenkönigin gekürt werden - ein buntes Kulturfest soll das Fest zwei Tage später abrunden. Diese japanische Traditionsveranstaltung gibt es seit 65 Jahren in Hamburg.

