Stand: 26.03.2024 11:02 Uhr Kirchenglocken stören Nachtruhe in Stellingen

In Stellingen haben haben Kirchenglocken die Nachtruhe gestört. In der Nacht zu Dienstag meldeten sich deshalb gegen 24 Uhr etliche Anwohnerinnen und Anwohner bei der Polizei. Grund der Störung waren die Glocken der Kreuzkirche am Wördemannsweg. Sie hörten nicht auf zu läuten. Die Polizei holte schließlich den Pastor zu Hause ab und der sorgte dann für Ruhe.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2024 | 11:00 Uhr