Kindesentführung: Hamburger Polizei weitet Suche nach Eltern aus Stand: 18.03.2023 16:15 Uhr Sie sollen am Mittwoch ihre beiden Kleinkinder unerlaubt der Obhut einer Kinderschutzeinrichtung in Heimfeld entzogen haben. Am Sonnabend hat die Hamburger Polizei die Öffentlichkeitsfahndung ausgeweitet. Nach dem Bild von der Mutter hat sie nun auch ein Foto des Kindsvaters veröffentlicht.

Der 24 Jahre alte Vater der Kinder hatte seine Söhne am Mittwochvormittag in dem Kinderschutzhaus in Hamburg-Heimfeld besucht - am zweiten Geburtstag des jüngeren Sohnes. Völlig unvermittelt tauchte dann auch die Mutter auf, die 35-Jährige, die ebenfalls gesucht wird. Nach Informationen von NDR 90,3 traten beide dabei sehr bestimmt auf und nahmen ihre Kinder einfach mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sollen davon so überrascht gewesen sein, dass sie nicht einschritten und eine direkte Konfrontation vermieden.

Bundesweite Fahndung nach Entführung

Seither fehlt von den vier Personen jede Spur. Inzwischen wird auch in anderen Bundesländern nach ihnen gefahndet. Der 24-jährige Vater der Kinder - von dem die 35-Jährige getrennt lebt - stammt aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen.

Gefahr für die Kinder wird nicht ausgeschlossen

Die beiden Jungen waren seit Ende Februar in der Einrichtung untergebracht. Das Jugendamt hatte dies entschieden, weil sich die Mutter möglicherweise in Anwesenheit der Kinder umbringen wollte. Eine Gefahr für die Kinder könne man nicht ausschließen, hatte ein Polizeisprecher gesagt. Man gehe aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse davon aus, dass sich die Kindesmutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Die Mutter hatte zuvor schon eine Online-Petition gestartet, in der sie die Behörden aufforderte, ihr die Kinder zurückzugeben. Sie beklagte darin, dass ihr das Jugendamt keine Perspektive für die Rückkehr ihrer Kinder aufgezeigt habe.

Öffentlichkeitsfahndung gestartet

Da erste Ermittlungen nicht zum Auffinden der vier Personen geführt hatten, war durch das Amtsgericht Hamburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung ergangen. Bei der Kindesmutter handelt es sich um Mirjam Naudszus aus dem Stadtteil Altona-Altstadt, bei dem Vater um Enayatullah Azghari aus Bottrop. Die Harburger Kripo führt die Ermittlungen.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise zum Verbleib der Personen nimmt die Polizei unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Gesuchten sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

