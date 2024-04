Stand: 04.04.2024 18:19 Uhr Kinderstadt Hamburg unter dem Motto "Stadt und Natur"

Die Kinderstadt Hamburg meldet sich an einem neuen Ort zurück. Sie wird vom 22. Juli bis 2. August auf dem Gelände von "Parks", einem alten Recyclinghof in Hammerbrook, gebaut, wie die Patriotische Gesellschaft und Dock Europe als neue Kooperationspartner am Donnerstag mitteilten. An dem kostenfreien Ferienprogramm könnten wieder bis zu 500 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren ohne Anmeldung teilnehmen, hieß es. In diesem Jahr gehe es um das Motto "Stadt und Natur". Die Teilnehmenden könnten ihre eigene Stadt bauen und gestalten.

