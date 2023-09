Stand: 28.09.2023 19:01 Uhr Kinderschutz-Preis für Hamburger Initiative

Mehrere Initiativen sind am Donnerstag mit dem Kinderschutz-Preis der HanseMerkur Versicherung ausgezeichnet worden. Die Hamburger Initiative Rock Kids erhält 10.000 Euro. Sie bietet Musikprojekte in benachteiligten Quartieren an. Geehrt wird auch die World Childhood Foundation, die sich um Kinder kümmert, die unter Gewalt leiden. Ein weiterer Preis geht einen Verein, der Familien unterstützt, deren Kinder an Atembeschwerden leiden.

