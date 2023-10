Stand: 05.10.2023 17:46 Uhr Kindermusikprojekt "Klangstrolche" vor dem Aus

Das Projekt "Klangstrolche", ein Frühförderprojekt für Kita-Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren, steht vor dem Aus. Die Stiftung Kulturpalast gibt als Grund den Wegfall einer Großspende an. Das fehlende Geld in Höhe von 150.000 Euro soll bis zum Jahresende unter anderem per Crowdfunding gesammelt werden. Die gleiche Summe werde 2024 erneut gebraucht. Nur so könne das kostenfreie musikalische Frühförderungsprojekt für mehr als 2.000 Kinder in 32 Hamburger Kitas angeboten werden.

