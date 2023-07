Stand: 11.07.2023 17:17 Uhr Kindergartengruppe rettet Schwanenfamilie

Eine Kindergartengruppe in Eimsbüttel hat am Dienstag eine Schwanenfamilie davon abgehalten, mitten auf den vierspurigen Doormannsweg zu watscheln. Mit Wolldecken hielten sie die Tiere in Schach und informierten die Feuerwehr. Die kam mit Schwanenvater Olaf Nieß. Der begleitete die Schwanenfamilie langsam über zwei Straßen bis zum Kaiser-Friedrich-Ufer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.07.2023 | 16:00 Uhr