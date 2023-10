Stand: 27.10.2023 20:13 Uhr Kinderärztliche Videosprechstunde in Hamburg angekündigt

Ab dem 1. November erhalten Eltern in Hamburg außerhalb der Praxisöffnungszeiten Hilfe bei einer kinderärztlichen Videosprechstunde. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg am Freitag mit. Die Videosprechstunde soll Mittwoch und Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 20 Uhr angeboten werden. Eine Vermittlung erfolgt über die Nummer 116 117.

