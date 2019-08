Stand: 14.08.2019 13:11 Uhr

Kinder im Zug: Vater wird zum ICE-Surfer

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen Familienvater aus Hamburg: Der 42-Jährige soll am Dienstagnachmittag am Hauptbahnhof auf einen abfahrenden ICE gesprungen sein.

Zwischen zwei Wagen gesprungen

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Zigarette am Bahnsteig geraucht, als sich plötzlich die Türen des ICE zur Abfahrt in Richtung München schlossen. Seine beiden sieben und neun Jahre alten Kinder waren bereits zugestiegen. Daraufhin sprang der 42-Jährige zwischen zwei Wagen des ICE und hielt sich dort am Faltenbalg fest.

Familie muss in Harburg aussteigen

Durch das Fenster eines Abteils sah ein Mitreisender, wie der Mann versuchte, zur Bahntür zu klettern. Der Fahrgast informierte den Zugbegleiter und dieser alarmierte den Fahrer. Nach einer Schnellbremsung kam der Zug nahe des Oberhafens zum Stehen. Der Zugbegleiter half dem Vater ins Abteil. Der 42-Jährige musste jedoch kurz darauf im Bahnhof Harburg gemeinsam mit seinen Kinder aussteigen. Eine Streife der Bundespolizei wartete bereits auf sie. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr kommt der Mann nun vor den Richter.

Die Polizei warnt: Bei hohen Geschwindigkeiten können Bahn-Surfer den Halt verlieren, gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen sowie von einem tödlichen Stromschlag der 15.000-Volt-Oberleitung getroffen werden.

Vater springt auf fahrenden ICE NDR 90,3 - 14.08.2019 13:00 Uhr Der Zug fuhr im Hamburger Hauptbahnhof ab, nur die Kinder waren an Bord: Da sprang der 42-jährige Vater hinterher und hielt sich zwischen zwei ICE-Wagen fest. Kai Salander berichtet.







NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.08.2019 | 13:00 Uhr