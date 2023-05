Kinder angesprochen: Hamburger Polizei verhaftet 41-Jährigen Stand: 03.05.2023 17:00 Uhr Er soll sich in den letzten Tagen mehrfach an Schulen in Hamburg-Eimsbüttel und -Altona herumgetrieben und Kinder angesprochen haben. Jetzt konnte die Polizei einen 41-Jährigen fassen.

Viele Mütter und Väter in den Stadtteilen waren alarmiert. Die Grundschule Eduardstraße in Eimsbüttel informierte am Dienstag alle Eltern. Der 41-Jährige soll laut Polizei unter anderem versucht haben, ein Kind aus einem Lastenrad zu heben. Ihm wird auch vorgeworfen, am Dienstag eine Achtjährige am Pinneberger Weg in eindeutig sexualisierter Absicht angesprochen zu haben.

Polizei prüft weitere Fälle

Wenig später näherte er sich offenbar einem sechsjährigen Jungen vor einem Biomarkt an der Fruchtallee. Ein Mitarbeiter ging dazwischen, wenig später konnte der Mann gefasst werden. Ein Richter hat am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen den 41-Jährigen erlassen. Die Polizei geht jetzt weiteren Hinweisen nach und prüft, ob der Mann noch für andere Fälle verantwortlich ist.

