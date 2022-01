Kiloweise Drogen im Gepäck: 29-Jähriger vor Gericht Stand: 31.01.2022 12:43 Uhr Er war in Hamburg-Eppendorf mit Taschen voller Drogen gestoppt worden: Ein 29-Jähriger muss sich seit Montag vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Der Angeklagte, der zuvor Angestellter in einem Discountermarkt war, hatte bei einem Pokerturnier 20.000 Euro auf einen Schlag gewonnen und war in eine 120-Quadratmeter-Wohnung mit fünf Zimmern in Eppendorf gezogen. Als das Geld nach einem halben Jahr weg war, zahlte der 29-Jährige offenbar seine Miete nicht mehr und ließ Mahnschreiben ungeöffnet.

Gerichtsvollzieher entdeckte Ecstasy und LSD

Als vor eineinhalb Jahren der Gerichtsvollzieher kam, entdeckte dieser in einem Zimmer Tausende Ecstasy-Tabletten, LSD-Trips und andere Drogen. Der Angeklagte wurde bei der Flucht am Eppendorfer Baum gestoppt. Bei sich hatte er laut Anklage einen Koffer und eine Reisetasche unter anderem mit mehreren Kilogramm Marihuana.

Nur für einen Bekannten gelagert?

Ist er also ein Drogenhändler? Nein, beteuerte der 29-Jährige am Montag vor Gericht. Er habe die Drogen für einen Bekannten gelagert, der damit gehandelt habe. Wie auch immer der Prozess ausgeht: Das Leben auf großem Fuß ist vorbei. Der Angeklagte wohnte zuletzt wieder bei seinen Eltern in Salzwedel.

