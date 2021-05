Kiez und Schanze: Außengastronomie am Wochenende gut besucht Stand: 24.05.2021 06:49 Uhr Bars und Restaurants gut besucht: Im Hamburger Schanzenviertel und auf dem Kiez haben am Pfingstwochenende viele Menschen die wiedereröffnete Außengastronomie genutzt.

Rund um das Schulterblatt waren auch am Sonntagabend Hunderte Menschen unterwegs - in der Spitze etwa 900. Dabei kam es auch zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Die Polizei kontrollierte insgesamt 142 Personen. Dabei stellte sie 48 Verstöße fest - wegen fehlender Masken oder nicht eingehaltener Abstände. Insgesamt war der Abend aber ruhig.

Viele Menschen auf dem Kiez und im Schanzenviertel

Schon am Sonnabend war es im Schanzenviertel sehr voll. "Hätten wir keine Schließungen wegen Corona gehabt, dann wäre das ein ganz normaler Samstagabend gewesen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. So aber waren die rund 1.000 Menschen auf dem Kiez und etwa 1.400 Menschen im Schanzenviertel nach den Corona-bedingten Beschränkungen ungewohnt zahlreich.

Stimmung laut Polizei zum Teil aggressiv

Nach Angaben der Polizei hielten sich viele nicht an die vorgeschriebenen Corona-Abstandsregeln oder trugen keine Masken. Bedingt durch den Alkoholkonsum hätten einige Menschen ihre Hemmungen verloren. In der Nacht sei die Stimmung zum Teil aggressiv geworden, einige hätten auf Ermahnung der Polizei uneinsichtig reagiert.

