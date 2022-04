Stand: 06.04.2022 17:00 Uhr Kerstan kehrt nach Krebs-OP in Behörde zurück

Nach überstandener Krebs-Operation kehrt Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wieder in die Behörde zurück. Am kommenden Montag will der 56-Jährige offiziell wieder die Amtsgeschäfte übernehmen, sagte seine Sprecherin am Mittwoch. Mitte Januar war bekannt geworden, dass Kerstan an Krebs erkrankt ist. | Sendedatum NDR 90,3: 06.04.2022 17:00