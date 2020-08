Stand: 04.08.2020 19:16 Uhr - NDR 90,3

Kerstan fordert mehr Sparsamkeit beim Wasser

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat die Hamburger und Hamburgerinnen am Dienstag dazu aufgefordert, sorgsam mit dem Trinkwasser umzugehen. Es werde in der Hansestadt wegen der Hitzewelle gerade so viel Wasser verbraucht wie nie zuvor, sagte der Senator bei der Landespressekonferenz.

Ein Drittel mehr Verbrauch als sonst

Die Lage sei zwar nicht dramatisch, gleichwohl sollte sich jeder schon überlegen, ob der Rasen wirklich jede Woche gesprengt und die Pools neu gefüllt werden müssten, so Kerstan. Im August seien an zwölf Tagen mehr als 400.000 Kubikmeter Trinkwasser abgegeben worden. An einem Tag seien es sogar 442.000 Kubikmeter gewesen, was nur 3.000 Kubikmeter unter dem bislang größten Wasserbrauch an einem Tag aus dem Jahr 2018 liege. An normalen Tagen liege der Wasserverbrauch in Hamburg bei 300.000 bis 320.000 Kubikmeter.

Kerstan appelliert zum sorgsamen Umgang mit Trinkwasser NDR 90,3 - 18.08.2020 15:00 Uhr Wegen der Hitzewelle verbrauchen die Hamburger so viel Wasser wie nie zuvor: Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ruft dazu auf, sorgsam damit umzugehen. Susanne Röhse berichtet.







Die Bäume leiden

Auch Hamburgs Stadtbäume und der Wald litten unter der Trockenheit, seien geschwächt und anfällig für Schädlinge. "Wir bekommen zunehmend schwierige Situationen", sagte Kerstan. Bei den Straßenbäumen würden beispielsweise Kastanien schon gar nicht mehr nachgepflanzt und stattdessen andere Bäume genutzt. Nach Angaben der Umweltbehörde gibt es in Hamburg etwa 5.000 Hektar Wald. 95 Prozent seien Mischwälder, die noch relativ gesund seien. Allerdings seien wegen der Trockenheit verstärkt Buchen und Fichten vom Borkenkäfer befallen.

