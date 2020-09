Stand: 12.09.2020 18:25 Uhr - Hamburg Journal

Kerstan: Heizpilze für Übergangszeit erlauben?

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) kann sich vorstellen, Heizpilze für eine Übergangszeit in Hamburg zu gestatten. "Klimapolitisch wäre das nicht wünschenswert, aber man muss mit den realen Gegebenheiten umgehen und ich könnte es für eine Übergangszeit akzeptieren", sagte er dem Hamburg Journal. "Wir haben alle ein Interesse daran, dass die Gastronomie in unserer Stadt erhalten bleibt", betonte er.

VIDEO: Kerstan: Heizpilze für Übergangszeit erlauben? (1 Min)

Ansteckungsgefahr draußen geringer

In Hamburg sind Heizpilze auf öffentlichem Grund verboten - aus Umweltschutzgründen. Zuständig für die Regelung sind die Bezirke. Die Diskussion, ob Gastronomen ihre Außenplätze vorübergehend wieder beheizen dürfen, gibt es schon seit einigen Wochen. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Pandemie viele Gäste lieber draußen sitzen.

Gastronomen müssen mit Bezirksämtern sprechen

In einer Notsituation könne man darüber nachdenken, ob man Ausnahmen beschränkt zulasse, so Kerstan. "Von Seiten der Umweltbehörde gibt es da keine Vorgaben. Das sind Themen, die die Gastronomen mit dem jeweiligen Bezirksamt besprechen müssen", so Kerstan. Er regte an, den Gastronomen, die auf Heizpilze verzichten - und stattdessen beispielsweise Decken anbieten - finanziell entgegenzukommen.

AUDIO: Gastronomen: Sinn und Unsinn von Heizpilzen (4 Min)

Viele Grüne dagegen

In den Bezirksversammlungen Wandsbek und Hamburg-Nord scheiterten Anträge der CDU für die Erlaubnis von Heizpilzen unter anderem am Widerstand der Grünen. Die Grünen in Hamburg-Nord unterstützen zwar, dass Wirte ihre Außenflächen gebührenfrei den ganzen Winter durch nutzen dürfen, sind aber gegen Heizanlagen. Auch Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz (Grüne) hat sich dagegen ausgesprochen. Allerdings will er sich laut einer Sprecherin des Bezirks nicht querstellen, falls der Senat eine Regelung für ganz Hamburg vorgibt.

Einheitliche Lösung erwartet

Auf eine solche Entscheidung von Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) wartet auch der Bezirk Hamburg-Mitte. Dort hatte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) direkt nach dem Wunsch aus der Gastronomie eine einheitliche Lösung für die ganze Stadt gefordert. Im Bezirk Altona fordert die FDP elektrische Heizgeräte zu erlauben und bei Gas-Heizpilzen eine CO2-Abgabe zu erheben.

Auch Hamburgs Gaststätten- und Hotelverband Dehoga hatte jüngst gefordert, das Verbot der Heizpilze für die Gastronomie auszusetzen.

