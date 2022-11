Stand: 07.11.2022 16:50 Uhr Kellerbrand in Wilhelmsburg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Wilhelmsburg Zeuginnen oder Zeugen. Im Keller eines Mehrfamlienhauses am Veddeler Damm hatte sich am Sonnabend gegen 19.30 Uhr ein Feuer ausgebreitet. Nun gehen die Brandermittlerinnen und -ermittler davon aus, dass ein Unbekannter Kraftstoff im Treppenhaus verteilt hat, um damit das Feuer zu entfachen. Die Beamtinnen und Beamten entdeckten in dem Haus einen nach Benzin riechenden Behälter. Zudem wollen Anwohnende eine verdächtigen Mann am Tatort gesehen haben.

