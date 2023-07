Stand: 19.07.2023 11:09 Uhr Kellerbrand in Eimsbütteler Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat am Mittwochvormittag einen Kellerbrand in Eimsbüttel gelöscht. In einem Wohnhaus in der Tiedemannstraße hatte offenbar ein Sicherungskasten Feuer gefangen. Weil der Rauch ins Treppenhaus zog, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen. Drei Menschen kamen in ein Krankenhaus, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Warum der Sicherungskasten in Brand geraten war, ist unklar.

