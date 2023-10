Stand: 08.10.2023 11:06 Uhr Kellerbrand in Eidelstedt - Verdacht auf Brandstiftung

In der Nacht zum Sonntag hat es in einem Keller in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in Eidelstedt gebrannt. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Laut eines Sprechers der Hamburger Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner das Hauses selbständig verlassen. Fünf Menschen kamen wegen möglicher Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

