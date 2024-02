Stand: 04.02.2024 18:40 Uhr Kellerbrand in Billstedt sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

In Hamburg-Billstedt hat ein Feuer im Keller einer Wohnanlage am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Dichter Rauch zog am Vormittag plötzlich durch das Haus in der Oskar-Schlemmer-Straße. Die Feuerwehr forderte die Anwohnerinnen und Anwohner, die sich nicht schon draußen befanden, auf, ihre Fenster und Türen zu schließen. Nach knapp zwei Stunden waren die Brandstellen im Keller gelöscht. Die Ursache ist noch unklar.

