Keine Rettung für Wandsbeker Karstadt-Filiale

Am 31. Oktober ist Schluss für die Karstadt-Mitarbeiter in Wandsbek. Das traditionsreiche Gebäude gehört Union Investment und wie die Gesellschaft NDR 90,3 mitteilt, hat die Konzernführung um Eigentümer René Benko einer Verlängerung des Mietvertrages um zehn Jahre, bei gleichzeitiger Mietsenkung nicht zugestimmt.

Viele Schließungen und einzelne Rettungen

Damit schließt eine der ältesten Karstadt-Filialen in Deutschland überhaupt. Was anschließend in dem Gebäude direkt am Wandsbek Quarreé passieren soll ist noch völlig offen. Ursprünglich wollte Galeria Karstadt Kaufhof bundesweit über 60 Filialen dicht machen. Nach und nach gab es dann aber doch wieder einzelne Rettungen, weil die Vermieter der insolventen Warenhauskette entgegengekommen waren. So zum Beispiel im Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel.

Ausverkauf in Bergedorf und der Innenstadt

Schließen werden Stand heute aber die Standorte in Bergedorf und der am Eingang der Mönckebergstraße. Dort und bei Karstadt Sports gegenüber läuft seit Tagen der Ausverkauf.

Demonstrationen gegen die Schließungen

Anfang Juli und Ende Juni hatten in Wandsbek Mitarbeitende von Galeria-Karstadt-Kaufhof gegen die geplanten Schließungen von vier der sieben Standorte in Hamburg demonstriert. Über 100 Menschen nahmen dabei einem Protestzug teil.

Konkurrenz durch Online-Handel

Die Krise bei Karstadt ist auch Teil der Probleme in der Modebranche insgesamt. Bereits vor den zwangsweisen Schließungen wegen der Corona-Pandemie hatten Kaufhäuser in den Innenstädten mit immer weiter wachsendem Online-Handel zu kämpfen.

