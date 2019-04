Stand: 23.04.2019 06:00 Uhr

Doch keine Musikclubs am S-Bahnhof Sternschanze

Der Plan für ein Kulturhaus am Hamburger S-Bahnhof Sternschanze ist gescheitert. Dort sollten eigentlich die Musikclubs "Astrastube", "Waagenbau" und "Fundbureau" unterkommen. Doch die Anwohner lehnen das mehrheitlich ab, wie NDR 90,3 am Dienstag berichtete.

Bezirksamt: "Vehementer" Protest

Was soll mit einem Grünstreifen unterhalb der S-Bahn-Gleise am Schanzenpark geschehen? Das hatte das Bezirksamt Altona im Herbst vergangenen Jahres in einer Online-Befragung wissen wollen. Das Ergebnis lässt nun die Pläne von einem schlanken Neubau für die Clubszene und Kleinunternehmer aus der Kreativszene platzen. Laut Bezirksamt haben sich viele Anwohner "vehement" gegen den Verlust des Grünstreifens und die Lärm- und Müllbelastung durch die Clubs ausgeprochen. Die Rede ist beim Bezirksamt auch von "nach wie vor präsenten Nachwirkungen von G20 und des Vertrauensverlustes im Stadtteil". Deshalb wolle man auf das Stimmungsbild eingehen.

Neuer Standort für Musikclubs gesucht

Die rund 40 Bäume auf dem heruntergekommenen Grünstreifen bleiben stehen, beschloss Altonas Wirtschaftsausschuss. Die Stadt muss nun weiter nach einem Umzugsort für die Musikclubs "Astrastube", "Waagenbau" und "Fundbureau" suchen. Denn die verlieren ihren Standort, wenn die Sternbrücke von der Bahn abgerissen und neu gebaut wird.

